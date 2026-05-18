◆米大リーグ ホワイトソックス９Ｘ―８カブス＝延長１０回＝（１７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１７日（日本時間１８日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」で、ともに３試合連続スタメン出場。前日にメジャー初の２本塁打を放った村上は５打数１安打１三振、鈴木も５打数１安打だった。

試合はホワイトソックスが延長１０回に逆転サヨナラ勝ちし、２連勝でシカゴ対決を制した。

カブス先発は元ソフトバンクのレイ。村上はＮＰＢ時代での対戦はなく、これが初顔合わせ。初回１死の第１打席は遊ゴロ。３回２死の第２打席は見逃し三振。２点を追う５回には１死一、二塁で打席が回ったが、二ゴロに倒れた。二塁封殺で一塁に残り、バルガスの適時二塁打でホームインした。７回１死で一塁での第４打席は中飛だった。

鈴木はブッシュの４号２ランで２点を先取した初回１死一塁で、先発右腕フェディーのシンカーをとらえて右前安打。３回１死ではフルカウントからのひざ元への球がＡＢＳチャレンジでストライクに判定が覆り、見逃し三振となった。５回先頭では遊ゴロ、７回１死では三飛に倒れた。３点を追う９回１死二塁では三ゴロだったが、ホ軍三塁バルガスの２バウンド送球を村上が捕れず（記録は三失）、そのまま二進。１死二、三塁で６番コンフォートが左中間へ起死回生の同点３ランを放った。

追いつかれたホワイトソックスは９回１死で再び打席が回った村上は、右中間を破る二塁打。鈴木はダイビングキャッチを試みたが届かなかった。サヨナラ機を演出した形となったが、後続が倒れて延長戦に突入した。

ホ軍は１点を入れられた迎えた１０回裏１死三塁で、打率１割台の捕手ケーロが中堅左へ逆転サヨナラ１号２ランを放ち、激戦を制した。