「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）一気に仕掛けた！広島の新井貴浩監督（４９）が０−０の七回に勝負に打って出た。得点圏の好機で５番・モンテロに代打・矢野を送り、三走の坂倉に代えて代走・辰見を起用。イニングも残っている段階で中軸を“ダブルスイッチ”した。結果的に、この策が功を奏して先制に成功。難敵・才木から２８３２日ぶりの白星を挙げ、チームも阪神戦は１０カードぶりの勝ち越しとなった。仕掛け