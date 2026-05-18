「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）

一気に仕掛けた！広島の新井貴浩監督（４９）が０−０の七回に勝負に打って出た。得点圏の好機で５番・モンテロに代打・矢野を送り、三走の坂倉に代えて代走・辰見を起用。イニングも残っている段階で中軸を“ダブルスイッチ”した。結果的に、この策が功を奏して先制に成功。難敵・才木から２８３２日ぶりの白星を挙げ、チームも阪神戦は１０カードぶりの勝ち越しとなった。

仕掛けるならここしかない−。腹を決めて新井監督はベンチを出た。難攻不落の相手先発・才木を前にして、巡ってきた好機。「そんなにチャンスは来ないと思っていたので、あそこは勝負をかけました」。必死のタクトでつかんだ勝利だ。最後まで息の詰まる接戦を制し、試合後にベンチ裏で報道陣の前に立つと大きく息を吐いた。

０−０の七回は先頭・坂倉が左翼フェンス直撃の二塁打で出塁。ここで５番・モンテロに代打として矢野を送り込んだ。“ピンチバンター”として打席に立った背番号４は２球目で犠打を成功させた。１死三塁。指揮官はまたしてもベンチを出て、三走・坂倉に代走・辰見を起用し、先取点を奪うために万全の態勢を整えた。

千載一遇の得点機をお膳立てされて打席に入った野間も「『ここで何とか』っていうところだったので」と自覚。３球目の外角低めに投じられた１５２キロ直球に食らいつくと、飛球は左前にポトリと落ちて先制適時打となった。「ボールが続いていたので、思い切っていこうとしたところで、ちょっとがっつきすぎた。内容はあまり良くなかった」と受け止めながらも、勝敗を左右した決勝打に「反省はたくさんあるけど、チームが勝ったので良かったなと思います」と笑顔を見せた。

今季は好機での凡退が続き、この日の四回２死満塁での左飛を含めて得点圏では１１打数無安打だった。「打ち急いだりというのが多々あった」。チーム事情から５番で起用されることも多い。精神面での気負いや焦りにはふたをして、ようやく快音を響かせた。

才木には序盤の１巡目で打者９人中７人が三振に斬られていた中での勝利。指揮官も「才木投手の序盤３回（の投球）を見たら『これは厳しいな』と思った」というが、勝負どころで見せた攻めの采配で勝利を引き寄せ、右腕に１８年８月１５日以来、２８３２日ぶりのカープ戦黒星を付けた。

チームも今季３度目のカード勝ち越しに成功。阪神戦に限れば、昨年４月１８〜２０日（甲子園）以来、１０カードぶりの勝ち越しとなった。借金は８。依然として厳しい状況だからこそ、薄氷でもぎ取った勝利が、より一層光って見える。