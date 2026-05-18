甲子園球場で行われた全国審判講習会に参加した女性審判員の佐藤加奈さん＝4日、兵庫県西宮市8月の全国高校野球選手権大会で、女性審判員がデビューする。1世紀超の歴史を持つ春夏の甲子園大会で初めてで、地方大会などで腕を磨いてきた5人が聖地に立つ。日本高野連は多様な人材が活躍する場を広げることで、競技の発展や審判員の新たな担い手確保につなげたい考えだ。「アウト！」「セーフ！」。5月上旬、兵庫県西宮市の甲子