私たちは、一生のうち平均で約14年もの時間をスマホに費やす。そんな衝撃的な事実とともに、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術──「何もせず1日が終わった」がなくなる』です。著者の戸田大介さんは、500万DLを突破したアプリ「集中」の開発者。アプリ開発で得たデータやユーザーの声をもとに、無理なくスマホ時間を減らすコツをストーリー形式でわかりやすく解説しています。本稿では、発売を