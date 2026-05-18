◇パ・リーグソフトバンク5─1楽天（2026年5月17日楽天モバイル）2―1とリードして迎えた5回2死一、二塁のピンチ。ソフトバンク・前田悠はマウンドにできた輪の中で捕手・山本祐からの声かけに大きくうなずくと笑み浮かべた。「祐大さんと初のバッテリーでしたが“ドンドンいこう”という話をしていたので、思い切って投げられました」打者は24年パ最多安打の3番・辰己。2ボールから直球を2球続けて追い込み、最後はフ