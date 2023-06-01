◇インターリーグホワイトソックス――カブス（2026年5月17日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が17日（日本時間18日）、同じシカゴを本拠地とするカブスとの「ウインディー・シテイー・シリーズ」第3戦に「2番・一塁」で先発出場。1―3の3回2死第2打席は、相手先発の右腕・レイの前に見逃し三振に倒れた。これで、この時点で66三振はア・リーグトップとなった。村上は、前日には自身メジャー初の2打