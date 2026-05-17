元乃木坂４６で３月にママになったばかりのタレント・松村沙友理が番組オフショットを公開し、注目を集めている。１７日に自身のインスタグラムを更新し、「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ２０２６スーパーオーディエンスとして参加させて頂きました！」と書き出した松村。ステージ映えする白ドレスで賞レースに花を添えた。そして、「結成１６年以上のベテラン芸人さんたちの人生が乗っかった漫才は最高に面白くて心にグッとくる