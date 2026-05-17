高岡市の伏木曳山祭は昨夜、山車同士が激しくぶつかりあう「かっちゃ」が3年ぶりに地元以外の観客も入れて行われ、熱気に包まれました。伏木曳山祭の最高潮「かっちゃ」。高さおよそ8メートル、重さおよそ8トンの山車が威勢のよいかけ声とともにぶつかり合います。辺りには地響きがとどろき、大迫力の光景に会場は歓声に包まれました。伏木地区は、能登半島地震で液状化の被害を受け、かっちゃはここ2年、観客を制限してきま