乃木坂46 金川紗耶さんの1st写真集（撮影/三宮幹史、2026年6月30日発売、DONUTS/主婦の友社）の先行カットが公開されました。指先についたチョコレートをぺろっとなめる金川さん。何気ないしぐさとその横顔が息をのむほど美しく、色気を感じさせます。また写真集のタイトルが「好きのグラデーション」に決定。合わせて、通常版表紙と書店限定版表紙3種類も公開されました。【写真】セクシーな黒の透け感ドレスを着こなす金川紗耶さ