今週の日曜東京メインは牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」（24日、G1、芝2400メートル）。桜花賞組と別路線組が集結し、白熱したレースが期待される。主役は桜花賞馬スターアニスだ。昨年暮れの阪神JFに続き、爆発な決め手でG1連続制覇を達成。強靱（きょうじん）な勝負根性が際立っている。1600メートルまでしか距離経験がなく、鍵を握るのは2400メートルの距離だろう。ただ、鞍上の松山にはオークスまでマイルしか経験