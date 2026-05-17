ももいろクローバーZが、現在配信中の新曲「ムネモシュネ」のミュージックビデオを5月23日（土）20時よりももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定した。発表が行なわれたのは本日17日にYouTube生配信された結成18周年記念番組にて。番組はアーカイブが公開されており、見返して楽しむことができる。新曲「ムネモシュネ」は、フマキラー株式会社のフマキラー「スキンベープシリーズ」CMのタイアッ