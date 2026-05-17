高知県内の子ども食堂の取り組みをPRするイベントが高知市で開かれました。高知市の東洋電化中央公園で行われた「子ども食堂フェスティバル」は子ども食堂の取り組みについて多くの人に知ってもらおうとNPO法人「土佐アクティビティ倶楽部」が企画したもので今回で4回目です。会場には豚ハラミ串やかき氷などのグルメブースのほか、ストラックアウトやスーパーボールすくいなどが体験できるコーナ&#