◇パ・リーグ西武6―3日本ハム（2026年5月17日エスコンF）西武が逆転勝利でついに首位浮上。首位に立つのは2024年4月9日以来768日ぶり。5月以降では4年ぶりとなった。それでも西口文也監督（53）はオリックスと入れ替わりの奪取にも「あ、そうなんですか。全然気にしなかったです」と淡々としていた。岸の代打逆転2ランを「本当にいいところで一発で、初球をね、仕留めてくれたなと思います」と称えたが、それ以上にそ