NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する女優の吉岡里帆が17日の放送回について「この回に思いを託しています」と見どころを紹介するとともに、貴重なシーンの写真を公開した。 【写真】衣服をはらり和装からのぞく白肌美しい肩に痛々しい刀傷が 吉岡は「明日"豊臣兄弟"第19話。雪解け回です…刀傷や密通の謎が明かされ、ここからようやく夫婦になっていきます」と小一郎（仲野太賀）と慶（吉岡）の関係が深まってい