NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する女優の吉岡里帆が17日の放送回について「この回に思いを託しています」と見どころを紹介するとともに、貴重なシーンの写真を公開した。



【写真】衣服をはらり 和装からのぞく白肌美しい肩に痛々しい刀傷が

吉岡は「明日"豊臣兄弟"第19話。雪解け回です…刀傷や密通の謎が明かされ、ここからようやく夫婦になっていきます」と小一郎（仲野太賀）と慶（吉岡）の関係が深まっていくことを投稿した。撮影について触れ「大河の撮影は行く度に何年も経っていて、時間経過に驚かされます。姉川、比叡山、小谷城と歴史は流れていましたが気付いたらお嫁に来てから慶(ちか)は何も出来ず、何と8年も月日が経っていました。こちら側の気持ちと慶(ちか)の気持ちが妙にリンクしてむず痒い日々を送っていましたが、この回に思いを託しています。ぜひ見て頂けたら嬉しいです」と記した。第19話のタイトルは「過去からの刺客」。慶に、他国の武将と内通しているという疑いがかかる。



ファンから「いつもどこか暗い表情をしていることが多い慶が幸せでありますように。見届けます！」「毎回感動で泣かされてますが、今回もティッシュ多めで待機しておきます」などと熱い期待の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）