原子力空母ジョージ・ワシントン（資料写真）米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が１７日午前９時５分ごろ、同基地に帰港した。物資の補給や乗組員の休養などが目的。ワシントンは昨年１２月の横須賀帰港後、定例の長期整備を行っていた。本格出港に備え、今月１０日から短期の試験航海に出ていたとみられる。市によると、同市への原子力艦船の寄港は今年４回目で、通算１０９