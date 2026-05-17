【漫画】本編を読む『カラフルアンチノミー』（シバタヒカリ/祥伝社）は、「自立した大人になりたい」と願いながらも、誰かに甘えたい気持ちを捨てきれない30歳会社員・月岡文の揺れる心を描いた作品。マッチングアプリでの出会いをきっかけに、凝り固まっていた価値観が少しずつほどけていく「脱モラトリアム」の物語である。文は人の目を気にしすぎるあまり、自分の本音よりも「こう見られたい」という基準で行動してしまう。