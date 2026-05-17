自立したいけど甘えたい。繋がりたいけど傷つきたくない。迷える30歳が抱える心の「矛盾」を描いた脱モラトリアムの物語【書評】

自立したいけど甘えたい。繋がりたいけど傷つきたくない。迷える30歳が抱える心の「矛盾」を描いた脱モラトリアムの物語【書評】