【モデルプレス＝2026/05/17】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、16日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）に出演。高校時代の進路変更のきっかけを明かした。【写真】&TEAM・Kが「運命的な出会い」と話した人物◆K、高校時代の進路変更の瞬間を振り返る番組でKは「音楽をやる前、僕には陸上しかなかった」と回想した。Kは小学生の頃から陸