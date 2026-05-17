&TEAM・K、箱根駅伝目指すも大学進学辞退「体中に電気が走って」進路変更のきっかけ・“運命的な出会い”明かす
【モデルプレス＝2026/05/17】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、16日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）に出演。高校時代の進路変更のきっかけを明かした。
【写真】&TEAM・Kが「運命的な出会い」と話した人物
番組でKは「音楽をやる前、僕には陸上しかなかった」と回想した。Kは小学生の頃から陸上をスタートし、中学で日本代表に抜擢。高校では駅伝の関東チャンピオンとなり、当時の夢は「箱根駅伝で活躍すること」だったという。しかし、大学進学の入学手続きの書類を書いていた時に急にペンが止まり「これ本当に俺がやりたいことなのか」と思ったと告白。「人生1回で絶対やりたいことやった方がいい。『やっぱり（大学）行きません』」と大学進学を辞退した瞬間を振り返った。
また、Kは2016年に米歌手のBruno Mars（ブルーノ・マーズ）が出演したNFLスーパーボウルのハーフタイムショーを鑑賞し「体中に電気が走って」と回顧。「絶対これをやりたい。そこで音楽を始めようと思って」とこの時のパフォーマンスが進路変更のきっかけとなったと明かした。
当時の進路変更について「20歳からダンスを始めるって無謀な挑戦ではあった」としながらも、ダンス留学のためアメリカに渡ったK。そして「すごく運命的な出会いなんですけど…」と現地のホームステイ先のテレビを見ていた時に先輩のBTS（ビーティーエス）が出てきたと告白。テレビ越しでBTSを見たKは「『僕がやりたかったことはこれだ』って思って。絶対にこの会社に入ると（決めた）。1年ぐらいアメリカにいる予定だったんですけど、半年で帰っちゃいました」と振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】&TEAM・Kが「運命的な出会い」と話した人物
◆K、高校時代の進路変更の瞬間を振り返る
番組でKは「音楽をやる前、僕には陸上しかなかった」と回想した。Kは小学生の頃から陸上をスタートし、中学で日本代表に抜擢。高校では駅伝の関東チャンピオンとなり、当時の夢は「箱根駅伝で活躍すること」だったという。しかし、大学進学の入学手続きの書類を書いていた時に急にペンが止まり「これ本当に俺がやりたいことなのか」と思ったと告白。「人生1回で絶対やりたいことやった方がいい。『やっぱり（大学）行きません』」と大学進学を辞退した瞬間を振り返った。
◆K、ホームステイ先のテレビ越しで見たBTSの衝撃明かす
当時の進路変更について「20歳からダンスを始めるって無謀な挑戦ではあった」としながらも、ダンス留学のためアメリカに渡ったK。そして「すごく運命的な出会いなんですけど…」と現地のホームステイ先のテレビを見ていた時に先輩のBTS（ビーティーエス）が出てきたと告白。テレビ越しでBTSを見たKは「『僕がやりたかったことはこれだ』って思って。絶対にこの会社に入ると（決めた）。1年ぐらいアメリカにいる予定だったんですけど、半年で帰っちゃいました」と振り返っていた。（modelpress編集部）
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