開催：2026.5.17 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 4 - 6 [ジャイアンツ] MLBの試合が17日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとジャイアンツが対戦した。 アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。 1回表、3番 ケイシー・シュミット 6球目を打ってレフトスタ