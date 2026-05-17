開催：2026.5.17

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 4 - 6 [ジャイアンツ]

MLBの試合が17日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとジャイアンツが対戦した。

アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。

1回表、3番 ケイシー・シュミット 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ATH 0-1 SF

3回表、5番 ウィリー・アダメス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 ATH 0-3 SF

5回表、3番 ケイシー・シュミット 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 ATH 0-5 SF

5回裏、9番 ジェフ・マクニール 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 ATH 1-5 SF

7回表、6番 マット・チャプマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 ATH 1-6 SF

8回裏、4番 ブレント・ルーカー 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 4-6 SF

試合は4対6でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのトレバー・マクドナルドで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのルイス・セベリーノで、ここまで2勝5敗0S。ジャイアンツのゲージにセーブがつき、3勝1敗1Sとなっている。

ここまでアスレチックスは23勝22敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方ジャイアンツは19勝27敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 13:46:47 更新