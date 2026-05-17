警察によりますと17日午前、上越市富岡のラーメン店で火事がありました。午前11時前の時点で、建物から煙が出ている状態ということです。これまでの警察の調べでは、当時、客はおらず、従業員も逃げていて、ケガ人は確認されていないということです。