カナダ西部のブリティッシュコロンビア州政府は、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船から下船し隔離されていた1人が検査で陽性を示したと発表しました。

ブリティッシュコロンビア州 保健局長

「州保健当局は軽傷だった人の検査結果がハンタウイルスのアンデス株で陽性だったと報告した」

ブリティッシュコロンビア州当局は16日、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」から下船しカナダに帰国した1人が検査の結果、ヒトからヒトへの感染が稀に起きるとされている「アンデス株」で陽性を示したと明らかにしました。

陽性が確認されたのは下船後に隔離されていた4人のうち1人で、2日前から熱などの症状が現れましたが、容態は安定しているということです。

この患者と一緒に隔離されていたパートナーも軽い症状があるということですが、現時点では検査結果は陰性だということです。

州当局はこの患者を含め、隔離されている4人はいずれも移送された際に一般の人々と接触していないとして「治療にあたっている人以外に新たなリスクはない」と強調しています。