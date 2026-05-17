秋元康氏総合プロデュースのシアターボーイズプロジェクト「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ（クラウドテン）」が１６日、東京・ダイバーシティ東京プラザ２階フェスティバル広場でお披露目イベントを開催した。強い日差しが降り注ぐ会場で汗を流しながら盛り上げた。福間しんは「まだ、スタート地点に立ったばかりの僕たちですが、今日この瞬間を見てくださっているそこのあなたたち。ぜひ、皆さん僕たちの成長をしていくストーリーを一