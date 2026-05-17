秋元康氏総合プロデュースのシアターボーイズプロジェクト「Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎ（クラウド テン）」が１６日、東京・ダイバーシティ東京プラザ２階フェスティバル広場でお披露目イベントを開催した。

強い日差しが降り注ぐ会場で汗を流しながら盛り上げた。福間しんは「まだ、スタート地点に立ったばかりの僕たちですが、今日この瞬間を見てくださっているそこのあなたたち。ぜひ、皆さん僕たちの成長をしていくストーリーを一緒に歩んでください」と通りかかる人にも貪欲に呼びかけた。

Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎは４月２３日にお披露目されたばかりで、同所でのライブは初。８月には同所の６階に専用劇場が開場予定ということもあり、今回は未来の“ホームグラウンド”でのパフォーマンスにもなった。すでに名前入りのうちわなどで応援するファンらに向け「ごめん 愛こそ全て」２度歌唱。さらに「君とＳｏｍｅｄａｙ」、「さりげない未来」を届けた。

ダンスで全国優勝の経験がある望月清秀は「ダンスの大会で近く（同じ施設内）のＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で優勝させていただいたことがある。お台場と縁があると思う。気持ち的にもホーム。ここに立てているのがうれしい」とつながりを強調した。