◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽決勝アルナスル０―１Ｇ大阪（１６日、キングサウード・ユニバーシティー・スタジアム）Ｇ大阪はアウェーでアルナスル（サウジアラビア）に勝利し、２０１５年の天皇杯以来、１１シーズンぶり１０冠目のタイトルを獲得した。大会前身のＡＣＬは２０２４―２５年シーズンから、ＡＣＬＥ（エリート）やそれに次ぐ大会のＡＣＬ２などに改変。前回のＡＣＬ２決勝は東地区のホームで