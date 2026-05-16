アニメ「名探偵コナン」で初代・毛利小五郎の声を担当した声優の神谷明(79)が16日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。山崎さんはコナンシリーズで小五郎の娘の蘭を演じており、神谷が2009年9月に小五郎役を降板するまで、“親子”として長年共演していた。神谷はブログを通じて「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるば