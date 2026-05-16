アニメ「名探偵コナン」で初代・毛利小五郎の声を担当した声優の神谷明(79)が16日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

山崎さんはコナンシリーズで小五郎の娘の蘭を演じており、神谷が2009年9月に小五郎役を降板するまで、“親子”として長年共演していた。

神谷はブログを通じて「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」と悲しみを吐露。山崎さんとの共演を振り返り、「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。これから父はどうすればよいのでしょう」と、やりきれない思いを記していた。

そして「今は耐えるしかありません。和佳ちゃん、今まで本当にありがとうございました。謹んでご冥福をお祈りいたします」と山崎さんを追悼した。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と、山崎さんの訃報を伝えた。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。