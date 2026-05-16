イベントの最後には秋元さん（前列右から４人目）らゲストと参加者との記念撮影会も行われた＝１６日、横浜市旭区相鉄沿線の街の魅力や環境保護などをテーマにした市民参加型のトークイベントが１６日、こども自然公園（横浜市旭区）で開催された。相鉄グループなどが１７日まで行うイベント「ＹｏｋｏｈａｍａＮａｔｕｒｅＷｅｅｋ（ヨコハマネイチャーウィーク）２０２６」の一環で、多くの親子らが参加した。トークイベ