元フジテレビでフリーアナウンサーの近藤サト（５７）が１６日放送のテレビ朝日系特番「鶴瓶孝太郎ＳＰ有名人気になる今一挙１０連発」（午後６時半）に出演。５０歳を超えてから本音を明かす一幕があった。この日、１９９１年、フジテレビに同期入社の中村江里子（５７）の南フランスの豪邸を訪ねた近藤。中村が「私は５０歳からが女性の人生のスタートだと思っていた。５０歳までは修行ぐらいに思ってたから、ある意味、５