歌手のアンジェラ・アキ(48)が16日までに自身のインスタグラムを更新。4月末に緊急手術を受けたが、「無事に日本に戻って来れました」と報告した。アンジェラ・アキは「無事に日本に戻って来れました。そしてリハーサルも少しずつ始めています」とつづり、近影を投稿。アンジェラ・アキは今月7日に「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」を公表。4月28日に腹痛で緊急搬送され、「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」