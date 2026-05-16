歌手のアンジェラ・アキ(48)が16日までに自身のインスタグラムを更新。4月末に緊急手術を受けたが、「無事に日本に戻って来れました」と報告した。

アンジェラ・アキは「無事に日本に戻って来れました。そしてリハーサルも少しずつ始めています」とつづり、近影を投稿。

アンジェラ・アキは今月7日に「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」を公表。4月28日に腹痛で緊急搬送され、「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」との診断を受け、緊急手術。術後に被包化胸水を併発した。その際に15日、17日、19日に行う予定だったツアー3公演を延期、中止することを発表。

また、前日15日には「順調に回復はしているけど、お医者さんと相談して、来週いっぱいまでは安静にした方が良いと言われた」と、23日の山形公演および24日の宮城公演を8月に延期すると発表した。

「楽しみにしてくれていたみなさん、本当にごめんなさいね」と謝罪し、「2週間後の札幌公演でツアーをスタートしたいと思っています。倒れる前にしっかり練習していた事もあって、先にリハーサルを始めてくれていたバンドの音源をベッドで聞きながらずっとイメトレをしていました。体力は日々戻って来ているので、ゆっくりと自分の思い描く完成系に持っていきますね。はやくみんなに会いたいよ」とつづった。