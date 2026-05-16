来年十勝で開催される和牛の品質を競う全国大会に向け高校生によるサポートチームが結成されました。和牛の肉質や改良の成果など日本一の和牛を決める「全国和牛能力共進会」。5年に1度開催されるため「和牛のオリンピック」ともいわれています。来年十勝で開催される共進会に向け、道内の農業高校の生徒などによるサポートチームが結成されました。結成式（２０２６年５月１６日開催）では、高校生たちに