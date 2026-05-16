フランス人俳優・ジャン・レノ（77）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】ジャン・レノと奥さん、黒柳徹子の3ショットハリウッドや世界で活躍するジャンは、日本が初公演となる、自身の半生を語る一人舞台で来日中。ジャンが世界中を魅了したのは、孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』だったが、この日は当時の裏話も語る。モロッコ・カサブランカで生まれたジャンは、フランス