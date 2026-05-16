ジャン・レノ、『徹子の部屋』テレビ初の夫婦共演 3度の結婚で6人の子どもたちに伝えたいこととは
フランス人俳優・ジャン・レノ（77）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】ジャン・レノと奥さん、黒柳徹子の3ショット
ハリウッドや世界で活躍するジャンは、日本が初公演となる、自身の半生を語る一人舞台で来日中。ジャンが世界中を魅了したのは、孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』だったが、この日は当時の裏話も語る。
モロッコ・カサブランカで生まれたジャンは、フランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、ハリウッドでも大活躍。現在77歳のジャンが今回新たな挑戦として選んだのは日本での舞台だった。その理由も明かす。
自身の半生を舞台にしたのは「自分の歩みを子どもたちに伝えたかったから」と言うジャンは、3回結婚して47歳から14歳までの6人の子どもがいる。離婚した元妻たちとも仲良しだ、と笑うジャンの現在の妻は結婚20年になるゾフィアさん。スタジオには愛妻のゾフィアさんも来ており、テレビ初の夫婦共演が実現した。
【写真】ジャン・レノと奥さん、黒柳徹子の3ショット
ハリウッドや世界で活躍するジャンは、日本が初公演となる、自身の半生を語る一人舞台で来日中。ジャンが世界中を魅了したのは、孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』だったが、この日は当時の裏話も語る。
モロッコ・カサブランカで生まれたジャンは、フランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、ハリウッドでも大活躍。現在77歳のジャンが今回新たな挑戦として選んだのは日本での舞台だった。その理由も明かす。
自身の半生を舞台にしたのは「自分の歩みを子どもたちに伝えたかったから」と言うジャンは、3回結婚して47歳から14歳までの6人の子どもがいる。離婚した元妻たちとも仲良しだ、と笑うジャンの現在の妻は結婚20年になるゾフィアさん。スタジオには愛妻のゾフィアさんも来ており、テレビ初の夫婦共演が実現した。