イングランドサッカー記者協会は先日、今季の最優秀選手にマンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデスを選出した。現在、リーグ最多の19アシストを記録しており、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネが記録した歴代最多アシスト記録の20まであと1つと迫っている。わずか28票差で受賞を逃したのがデクラン・ライス（アーセナル）だ。記者協会のインタビューで、B・フェルナンデスはライスへの敬意と、マンUで共に