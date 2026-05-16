【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの小倉優子が5月14日、自身のInstagramを更新。レモンを使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】42歳3児のママタレ「お店のメニューみたい」ケーキから夕食までレモンで作る2品披露◆小倉優子、レモンを使った手料理2品披露小倉は「最近の私は、酸味が大好きです」と明かし、「今日はレモンケーキを焼いて、夜は鶏肉のレモンクリーム煮に」と、レモンを贅沢に使った手料理2品を公開