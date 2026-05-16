3児の母・小倉優子、レモンで作る2品披露「手際よくケーキまで焼くのすごい」「お店のメニューみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの小倉優子が5月14日、自身のInstagramを更新。レモンを使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「お店のメニューみたい」ケーキから夕食までレモンで作る2品披露
小倉は「最近の私は、酸味が大好きです」と明かし、「今日はレモンケーキを焼いて、夜は鶏肉のレモンクリーム煮に」と、レモンを贅沢に使った手料理2品を公開。こんがりと焼き上がったレモンケーキと、しめじ、玉ねぎ、ブロッコリーが入り、フレッシュレモンが添えられた鶏肉のレモンクリーム煮を披露した。
また、「暑くなってくると、身体が自然と爽やかなものを求める気がします」とつづり、前日にはトムヤムクンヌードルを楽しんだことも報告している。
この投稿には「手際よくケーキまで焼くのすごい」「料理上手すぎる」「レモンクリーム煮が本格的でお店のメニューみたい」「これは食が進むメニュー」「爽やかで美味しそう」「彩りも美しい」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳3児のママタレ「お店のメニューみたい」ケーキから夕食までレモンで作る2品披露
◆小倉優子、レモンを使った手料理2品披露
小倉は「最近の私は、酸味が大好きです」と明かし、「今日はレモンケーキを焼いて、夜は鶏肉のレモンクリーム煮に」と、レモンを贅沢に使った手料理2品を公開。こんがりと焼き上がったレモンケーキと、しめじ、玉ねぎ、ブロッコリーが入り、フレッシュレモンが添えられた鶏肉のレモンクリーム煮を披露した。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿には「手際よくケーキまで焼くのすごい」「料理上手すぎる」「レモンクリーム煮が本格的でお店のメニューみたい」「これは食が進むメニュー」「爽やかで美味しそう」「彩りも美しい」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】