3児の母・小倉優子、レモンで作る2品披露「手際よくケーキまで焼くのすごい」「お店のメニューみたい」と反響

3児の母・小倉優子、レモンで作る2品披露「手際よくケーキまで焼くのすごい」「お店のメニューみたい」と反響