板山の“サイクル超え”の一発で中日に流れが傾いたかに思えたが…(C)産経新聞社5月15日、中日の板山祐太郎が“サイクル超え”となるグランドスラムを放った。「7番・右翼」で今季9試合目のスタメン出場となった板山。2回の第1打席で一二塁間を破る安打を放つと、4回の第2打席では右翼線を破る二塁打をマーク。6回の第3打席では右中間のウイング席に3号ソロを叩き込んだ。【動画】「弾道が美しすぎる」「まじで神」板山祐太郎が