「右安→右2塁打→右中本→右本でサイクル超えは神」戦力外から這い上がった中日32歳のグランドスラムにファン熱狂「弾道が美しすぎる」「最高の仕事人！」

板山の“サイクル超え”の一発で中日に流れが傾いたかに思えたが…(C)産経新聞社

5月15日、中日の板山祐太郎が“サイクル超え”となるグランドスラムを放った。

「7番・右翼」で今季9試合目のスタメン出場となった板山。2回の第1打席で一二塁間を破る安打を放つと、4回の第2打席では右翼線を破る二塁打をマーク。6回の第3打席では右中間のウイング席に3号ソロを叩き込んだ。

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三塁打が出ればサイクル安打達成という状況で迎えた7回の第4打席では、右翼席に飛び込む4号満塁弾を放ち、“サイクル超え”を果たした。

一時逆転となる一発にファンからは「偉人すぎる」「右安→右2塁打→右中本→右本でサイクル超えは神」「弾道が美しすぎる」「最高の仕事人！」「何回でも見れちゃう」「板山無双」などと称賛の声が相次いで寄せられていた。

現在32歳の板山は、成立学園高から亜細亜大を経て、2015年ドラフト6位で阪神に入団。阪神では1年目に40試合に出場して25安打を放ったが1軍定着は果たせず、2023年オフに戦力外となり、育成選手として中日に入団。