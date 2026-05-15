15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表された。“最高の景色を”を合言葉に、世界一を目標に掲げて戦う日本。森保一監督が、メンバー選考の理由やW杯への思いを語った。以下、日本代表メンバー発表記者会見での、森保監督のコメント全文。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これまでの北中米W杯に向けての戦いの中で、たくさんの選手たちが日本代表として戦いたいという気持ちを持って心を寄せてくれ