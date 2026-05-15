【会見全文】森保一監督、“最高の景色を”を合言葉に2大会連続のW杯へ「最善の準備をして全力を出し切る」

【会見全文】森保一監督、“最高の景色を”を合言葉に2大会連続のW杯へ「最善の準備をして全力を出し切る」