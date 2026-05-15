曽於市で14日、自転車に乗っていた女子中学生が乗用車にはねられ、意識不明の重体となっていましたが、15日、意識が回復しました。 警察や消防によりますと、14日午前7時半すぎ、曽於市末吉町南之郷の市道で敷地から出てきた女子中学生の乗った自転車が乗用車にはねられました。 女子中学生は病院に搬送され、意識不明の重体となっていましたが、警察によりますと女子中学生は15日、意識が回復したということです。 詳しい容