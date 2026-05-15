15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万1830円と急落。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては420.71円高。出来高は7656枚となっている。 TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.53ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61830