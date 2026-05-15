　15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万1830円と急落。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては420.71円高。出来高は7656枚となっている。

　TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.53ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61830　　　　　-210　　　　7656
日経225mini 　　　　　　 61825　　　　　-210　　　130835
TOPIX先物 　　　　　　　3866.5　　　　　 -15　　　　6859
JPX日経400先物　　　　　 35140　　　　　-120　　　　 390
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　　-1　　　　 326
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース