日経225先物：15日22時＝210円安、6万1830円
15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万1830円と急落。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては420.71円高。出来高は7656枚となっている。
TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61830 -210 7656
日経225mini 61825 -210 130835
TOPIX先物 3866.5 -15 6859
JPX日経400先物 35140 -120 390
グロース指数先物 782 -1 326
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61830 -210 7656
日経225mini 61825 -210 130835
TOPIX先物 3866.5 -15 6859
JPX日経400先物 35140 -120 390
グロース指数先物 782 -1 326
東証REIT指数先物 売買不成立
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