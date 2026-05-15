原料不足で価格高騰が懸念されるプラスチック。プラスプーンも例外ではありません。そんな中、いまプラ削減の救世主になるかもしれない…と注目されているスプーンがあります。【写真で見る】熱々のスープに20分間つけてもふやけない！最後まで食べられるスプーンプラ削減の救世主に?強度もある“食べられるスプーン”日比麻音子キャスター:“プラ削減の救世主になるかもしれない”と言われている、食べられるスプーン「PACOON（50