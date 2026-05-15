13日開幕した国内最大級の模型の展示会「静岡ホビーショー」。15日会場には元総理大臣が視察に訪れました。県内の模型企業を中心に全国から100の企業や団体が参加する静岡ホビーショー。15日は県内の学校を対象とした小中高生招待日で児童や生徒らが最新のプラモデルなどを見学していました。そして、午後3時半ごろ、会場には県内選出の上川陽子 衆議院議員や岸田文雄 元総理大臣の姿が…上川議員は、2026