バレーボール女子日本代表主将の石川真佑（２６）が、２６歳の誕生日だった１４日に行った報告が反響を呼んだ。石川はレアな私服姿で動画を公開。「わたしの初めてのフォトブックを出版することになりました。バレーボールとの出会い、イタリアでの生活や日本代表としての想いまでありのままの自分を込めた一冊になっています」と語り、笑顔で手を振った。７月３１日に発売される。コメント欄などでは「結婚発表かと」、「髪